Deputados federais do AM já gastaram mais de R$ 750 mil do Cotão

Oito deputados federais do Amazonas gastaram um total de R$ 762.928,70 (Setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos) em despesas pagas pela Cota para o Exercício Parlamentar, conhecida como “Cotão”. As principais despesas foram com divulgação de publicidade, passagens aéreas e o fretamento ou locação de aeronaves para o interior do Estado. Os deputados Átila Lins (PSD-AM), Sidney Leite (PSD-AM) e Silas Câmara (Republicanos-AM) foram os mais gastões, somando um total de R$ 415.455,07 (Quatrocentos e quinze mim, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). Silas Câmara foi o que mais gastou, destinando a maior parte do seu cotão para sua promoção pessoal, com investimento em agências de marketing.

Átila Lins ficou em segundo lugar, gastando R$ 140.399,27 (Cento e quarenta mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) nos primeiros três meses. Em janeiro, o parlamentar gastou R$ 41.225,86 (Quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), período em que não há atividade parlamentar, com fretamento e locação de aeronaves e passagens aéreas. Lins também repassou R$ 21 mil para dois portais de notícias do Amazonas. Sidney Leite ficou em terceiro lugar, gastando R$ 134.110,48 (Cento e trinta e quatro mil, cento e dez reais e quarenta e oito centavos), destinando grande parte para viagens, com passagens aéreas e fretamento ou locação de aeronaves.

Adail Filho gastou um total de R$ 105.982,25 (Cento e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com os maiores gastos em divulgação de atividade parlamentar e despesas com veículo automotor. Saullo Vianna gastou R$ 92.215,00 (Noventa e dois mil e duzento e quinze reais), Capitão Alberto Neto gastou R$ 83.226,58 (oitenta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) e Fausto Jr. gastou R$ 60.561,16 (Sessenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos). O deputado federal Amom Mandel teve o menor gasto, com R$ 5.488,60 (Cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), destinados para o custeio de passagens aéreas via Requisição de Passagem Aérea (RPA).