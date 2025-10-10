Deputados federais do Amazonas gastaram R$ 2,8 milhões do Cotão entre janeiro e outubro de 2025

Notícias de Política – Um levantamento elaborado pelo Portal AM Post sobre os gastos de deputados federais do Amazonas revela que, entre janeiro e outubro de 2025, o total das despesas chegou a R$ 2.817.540,13. Entre os parlamentares, os maiores gastos foram registrados por Pauderney Avelino (R$ 439.615,99), Átila Lins (R$ 433.368,16) e Sidney Leite (R$ 432.158,56).

As informações estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados.

Os dados mostram que os tipos de despesa mais significativos incluíram locação ou fretamento de aeronaves, divulgação da atividade parlamentar e passagens aéreas SIGEPA, demonstrando onde os deputados concentraram maior parte dos recursos públicos.

Destaques por deputado

Pauderney Avelino teve como maiores despesas a divulgação de suas atividades parlamentares (R$ 133.861,54), locação de veículos e aeronaves (R$ 200.852,00) e passagens aéreas SIGEPA (R$ 81.731,94).

Átila Lins investiu R$ 284.300,00 em locação de aeronaves, R$ 59.000,00 em divulgação e R$ 38.720,58 em passagens aéreas SIGEPA, além de R$ 25.009,78 em passagens aéreas reembolso e R$ 6.250,82 em RPA.

Sidney Leite concentrou gastos em locação de aeronaves (R$ 133.000,00), divulgação da atividade parlamentar (R$ 173.860,00) e passagens aéreas SIGEPA (R$ 56.609,91).

Os dados de gastos parlamentares revelam que os maiores alvos de despesas foram a divulgação da atividade parlamentar e a locação ou fretamento de aeronaves. A divulgação da atividade parlamentar concentrou valores expressivos, com parlamentares investindo grandes quantias em publicidade e comunicação institucional, totalizando cerca de R$ 886 mil entre todos os vereadores. Já a locação e fretamento de aeronaves também representou um gasto significativo, especialmente entre alguns parlamentares que precisaram se deslocar com frequência, somando aproximadamente R$ 786 mil.

Confira ranking de despesas

Outros deputados também tiveram gastos significativos, como Silas Câmara (R$ 414.979,62), Adail Filho (R$ 403.744,93), Fausto Jr. (R$ 362.288,08) e Capitão Alberto Neto (R$ 283.268,87), com despesas distribuídas entre manutenção de escritórios de apoio, telefonia, combustíveis, locação de veículos e passagens aéreas.

Entre os tipos de despesa, divulgação da atividade parlamentar (R$ 886.201,54) liderou o ranking, seguida de locação ou fretamento de aeronaves (R$ 786.800,00) e passagens aéreas SIGEPA (R$ 574.678,02), evidenciando o alto custo com deslocamentos e comunicação dos parlamentares com eleitores e base política.

Confira ranking dos deputados

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post buscou comunicação com os líderes de gastos com o Cotão para um espaço na matéria e mais detalhes a respeito das despesas. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. O espaço permanece aberto.