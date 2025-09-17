A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Deputados votarão urgência do PL da Anistia nesta quarta, confirma Hugo Motta

Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser levada diretamente ao plenário da Câmara, sem necessidade de tramitar antes pelas comissões temáticas.

Por Jonas Souza

17/09/2025 às 19:50

Ver resumo

Notícias de Política – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a votação do pedido de urgência do Projeto de Lei da Anistia ocorrerá na noite desta quarta-feira (17/9). O anúncio foi feito nas redes sociais, após reunião de Motta com o ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

PUBLICIDADE

Leia mais: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

De acordo com Motta, o texto que será apreciado é de autoria do deputado Marcello Crivella (Republicanos-RJ), apresentado em 2023. Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser levada diretamente ao plenário da Câmara, sem necessidade de tramitar antes pelas comissões temáticas.

PUBLICIDADE

A oposição, principalmente os parlamentares mais aliados ao ex-presidente, tentam emplacar uma votação do texto desde o início deste ano O novo projeto conflita com os interesses destes parlamentares, justamente por excluir Bolsonaro desse perdão.

Prevista no Código Penal brasileiro, a anistia é uma forma de extinção da punibilidade de um crime. Ou seja, é a concessão de um perdão a um delito cometido por um brasileiro ou um grupo de brasileiros.

A Constituição estabelece, no entanto, que crimes hediondos não podem ser anistiados. Neste caso, estão delitos como: homicídio, tráfico de crianças, estupro, genocídio, tortura, tráfico de drogas e terrorismo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Câmeras segurança flagram homem sendo morto a tiros em padaria

Atirador de capacete perseguiu a vítima até a calçada.

há 9 minutos

Brasil

Lula diz que vetará anistia a Bolsonaro se Congresso aprovar

Apesar da posição firme, Lula frisou que o tema é de competência do Legislativo.

há 17 minutos

Brasil

Casal é encontrado morto em banheira de quarto de motel

O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita.

há 27 minutos

Amazonas

Familiares buscam informações de três pessoas que desapareceram em Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; ou 181, da SSP-AM.

há 50 minutos

Amazonas

Wilson Lima defende energia contínua para comunidades isoladas do Amazonas em congresso da Aneel

O governador também citou a inauguração, em julho de 2025, da primeira usina a gás natural do Norte do Brasil para operações portuárias.

há 1 hora