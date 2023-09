Derrotado nas urnas, Marcelo Ramos se reaproxima de Braga

A política brasileira é conhecida por suas reviravoltas e o jogo de alianças entre os partidos é fundamental para a conquista de mandatos e o sucesso nas eleições. Recentemente, um caso interessante vem chamando a atenção nos bastidores da política baré: a possível nova aliança entre o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PSD) e o senador Eduardo Braga (MDB).

Essa aproximação entre Marcelo e Braga foi evidenciada por meio das redes sociais. O ex-deputado publicou uma foto ao lado de seu ex-opositor e também ex-aliado, destacando que o encontro foi para tratar da Reforma Tributária, da qual Eduardo Braga é o relator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estive agora pela manhã com o senador Eduardo Braga em uma proveitosa conversa sobre a Reforma Tributária. E fundamental que tenhamos na relatoria dessa matéria um senador que compreende a importância dela para o Brasil, mas não se afasta dos seus compromissos com a economia e o povo do Amazonas. Obrigado, senador” escreveu Ramos.

O ex-deputado, derrotado nas urnas, busca uma nova maneira de se manter ativo na política, e a aproximação com Eduardo Braga pode ser um caminho. Rumores indicam que Marcelo Ramos estaria sendo cogitado para compor uma possível chapa com Braga, novamente, pois ele já foi candidato a vice do emedebista na eleição suplementar para governo do Amazonas de 2017. Sendo que no pleito do ano anterior Ramos fez um discurso acalorado dizendo que preferiria ‘ajoelhar no milho’ do que caminhar com Braga, o senador Omar Aziz (PSD) e o ex-governador cassado José Melo.

Meses depois do pleito de 2017, Ramos revelou em entrevista a um portal local que fez um péssimo negócio ao se aliar ao senador na campanha eleitoral a governador. “Não dá para negar o óbvio”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcelo Ramos e Eduardo Braga tiveram divergências no passado, mas agora parecem estar dispostos a trabalhar juntos. Resta aguardar os desdobramentos dessa possível aliança e acompanhar como ela pode influenciar no cenário político de Manaus.

Redação AM POST*