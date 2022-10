Desafetos de Bolsonaro tem votação pífia e são derrotados nas urnas

Redação AM POST*

Figuras icônicas do bolsonarismo que brigaram com o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao longo do mandato tiveram votações pífias ao tentarem se eleger para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa de São Paulo. É o caso dos irmãos Weintraub e dos deputados Joice Hasselmann (PSDB) e Alexandre Frota (PSDB).

Alexandre Frota se elegeu como deputado federal por São Paulo, em 2018, com 155.122 votos. Agora, já temendo o fracasso, se candidatou a deputado estadual. Mas fez apenas 24.224 e não conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado.

Joice teve apenas 13 mil votos ao tentar a reeleição e ficará de fora da Câmara. Há quatro anos, ela teve 1 milhão de votos pelo PSL, na esteira da grande votação do bolsonarismo. Ela rompeu com o presidente ao brigar com seus filhos.

Nem a manobra do ex-ator que foi candidato a deputado estadual foi suficiente para garantir sua eleição. Já a jornalista, que ficou em segundo lugar quatro anos atrás, teve menos de 2% de seu eleitorado.

Os irmãos Abraham Weintraub (PMB) e Arthur Weintraub (PMB) tentaram chegar à Câmara, mas passaram a atacar o presidente em meio à campanha. Abraham, ex-ministro da Educação, teve 3,9 mil votos. Arthur, ex-assessor especial do governo, recebeu 1,9 mil.