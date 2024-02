‘Desafio o prefeito de Manaus a dar transparência aos gastos da viagem ao Caribe’, provoca Menezes

Notícia de Manaus – O Coronel da reserva do Exército Brasileiro, Coronel Alfredo Menezes (PL), lançou um desafio ao vivo cobrando transparência dos gastos feitos pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), durante sua viagem ao Caribe durante o Carnaval, na companhia do empresário Roberto de Souza Lopes, dono da Royal Tech, empresa com contatos ativos com a prefeitura.

As declarações foram feitas por Menezes durante entrevista ao programa ‘Boa Noite, Amazônia’, veiculado diariamente pela rádio Onda Digital, na noite desta sexta-feira (16). O tema veio à tona após uma denúncia apresentada pelo Metrópoles, ganhando destaque nacional e local, e resultando em convocações para que David Almeida preste esclarecimentos sobre a viagem na Câmara Municipal.

“Lanço um desafio ao prefeito: se ele for macho mesmo, mostrar que pagou a viagem da aeronave, do hotel e do carro que andou e calar a boca de todo mundo. Prefeito, você é um homem público e faz parte dar transparência dos seus gastos. Se eu fosse a sua pessoa, calaria a boca de todo mundo dessa forma”, afirmou Menezes.

Durante a entrevista, o Coronel da reserva preferiu não comentar sobre a gestão do Partido Liberal (PL), destacando que quem deve se manifestar é o dirigente estadual da sigla, Alfredo Nascimento. No entanto, ele confirmou que mantém uma parceria com o deputado federal Capitão Alberto Nero (PL), diretor municipal do PL, e que o desenho foi feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um projeto para o Amazonas em construção.

“Chegamos a um consenso, uma linha de ação que está sendo construída para chegar a um resultado. Foi uma proposta dele (Bolsonaro) e, em breve, teremos uma solução decisiva. E claro que há um pessoal que rema para trás que não aceita. Mas a decisão vem de cima e logo deveremos formalizar”, explicou.

O militar da reserva também deixou claro que está sempre à disposição da imprensa para prestar esclarecimentos e que suas redes sociais refletem seus posicionamentos, ressaltando que há muitas notícias falsas relacionadas ao seu nome por parte de um grupo que não aceita a chapa puro sangue que está sendo desenhada pelo PL Amazonas.