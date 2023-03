“Deu para ter uma visão melhor do nosso País lá de fora”, diz Bolsonaro sobre temporada nos EUA

Redação AM POST*

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um breve discurso na sede do Partido Liberal, nesta quinta-feira, 30, em Brasília. Logo depois que desembarcou no país, ele foi levado até o local, onde foi preparada uma recepção para ele. Aliados políticos, parlamentares e apoiadores recepcionaram Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro afirmou, em primeiro discurso feito aos parlamentares do PL que ficou nos Estados Unidos por 3 meses para poder ter uma percepção melhor do Brasil.

“É uma satisfação muito grande estar no meio de vocês. [Fiquei] 3 meses afastado, até engordei um pouquinho, mas deu para ter uma visão melhor do nosso País lá de fora. É um aprendizado, um acompanhamento do que acontece aqui”, justificou Bolsonaro.

Em seguida, o ex-presidente passou a fazer um aceno aos parlamentares do PL, com diversos elogios à atuação dos aliados no Congresso Nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu lembro lá atrás que quando alguém criticava o Parlamento, o Ulysses Guimarães dizia: ‘Espere o próximo’. Dessa vez o próximo melhorou muito. O Parlamento está nos orgulhando, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito, e mostrando para esse pessoal aqui, por ora e que no pouco tempo que está no poder, não vão fazer o que bem quer do futuro na nossa nação”, discursou Bolsonaro.