Dias Toffoli, que anulou provas da Lava Jato, foi advogado do PT e indicado por Lula ao STF

José Antonio Dias Toffoli chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 2009, pela indicação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava no seu segundo mandato na Presidência da República. Ao anular o acordo de leniência feito pela Odebrecht na Lava Jato, o ministro fez críticas contundentes à operação e mandou investigar os agentes públicos envolvidos. O gesto se soma a um histórico de posicionamentos contrários à força-tarefa.

O ingresso do ministro no mundo da política se deu por meio do Partido dos Trabalhadores. Em 1994, foi assessor do deputado Arlindo Chinaglia (PT) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) – hoje, o parlamentar ocupa uma cadeira no Legislativo federal.

Depois, durante cinco anos (de 1995 a 2000), Toffoli trabalhou como assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Nas eleições presidenciais de 1998, 2002 e 2006, advogou para a sigla.

A decisão coloca o ex-juiz e senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e o ex-deputado federal e ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na mira direta das autoridades. Flávio Dino (Justiça) já prometeu dar cumprimento à ordem de Toffoli de abertura de investigações, enquanto Jorge Messias (AGU) disse que já determinou a organização da uma força-tarefa para esse mesmo fim.

Um dos episódios mais sensíveis na relação de Toffoli com a Lava Jato foi a apreciação de um habeas corpus, apresentado pela defesa de Lula em janeiro de 2019, pedindo autorização para ir ao enterro do irmão do petista. Genival Inácio da Silva, o Vavá, morreu aos 79 anos, vítima de um câncer no pulmão. Ele também era metalúrgico.

Ainda nesse mesmo mês, Toffoli participou de uma reunião com Bolsonaro e os então presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para organizar um “pacto entre os Poderes”.

No final de 2022, Toffoli arquivou duas queixas-crime de parlamentares de oposição que pediam a investigação de Bolsonaro pelos crimes de incitação e apologia ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, violência política e interferência na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Histórico de críticas à Lava Jato

Toffoli sempre se posicionou como um crítico da Lava Jato, mas chegou a fazer defesas públicas da atuação do STF na condução dos casos da operação. “O STF sempre deu suporte à Lava Jato. Vamos parar com essa lenda urbana, com esse folclore. O STF nunca deu uma decisão que parasse a Lava Jato ou as investigações dentro de parâmetros constitucionais e legais”, disse logo quando tomou posse na presidência da Corte, no dia 17 de setembro de 2018.

Há pouco mais de um mês, no começo de agosto, ele já havia anulado os efeitos do acordo de leniência da Odebrecht no caso do ex-prefeito do Rio Sérgio Cabral, que recebeu mais de 400 anos de penas por causa das condenações vindas da operação.

Em 2019, ele disse, em entrevista ao Estadão, que a Lava Jato “destruiu empresas” e que “o Ministério Público deveria ser uma instituição mais transparente”, o que causou o inconformismo de membros da força-tarefa. Na época, Dallagnol chamou a declaração do ministro de “irresponsável”.

Outra crítica do ministro que teve bastante repercussão foi quando ele disse que a Lava Jato “não é uma instituição”. “Não se pode permitir na República que algo se aproprie das instituições. (…) Temos que dizer isso abertamente. A Operação Lava Jato é fruto da institucionalidade, não é uma instituição. Um País não se faz de heróis, se faz de projetos”, disse Toffoli em agosto de 2019, ao criticar a tentativa de criação de um fundo com os valores apreendidos pela força-tarefa.