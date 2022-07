Diferença entre Lula e Bolsonaro diminui 16 pontos no Nordeste

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) apontou uma forte tendência de alta do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de queda do ex-presidente Lula (PT) na Região Nordeste, no último mês. De acordo com os números, a diferença entre o petista e o atual chefe do Executivo caiu 16 pontos percentuais. A pesquisa anterior tinha sido divulgada no dia 8 de junho.

O resultado desta quarta indica que Lula estaria com 59% das intenções de voto na região contra 22% de Bolsonaro. Contudo, no mês passado a diferença era bem maior, com Lula liderando com 68% contra 15% do atual presidente. Entre as mulheres, em junho, a pesquisa apontou 50% a 22% para o petista. Este mês, a preferência de Lula caiu para 46% e Bolsonaro cresceu para 27%.

No resultado geral, a tendência de variação negativa de Lula e positiva de Bolsonaro também foi registrada. Lula aparece atualmente com 45% das intenções de voto no primeiro turno, contra 46% da mostra anterior. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31% das intenções de voto, contra 30% da pesquisa anterior.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos, entre os dias 29 de junho e 2 de julho, em entrevistas nas casas dos eleitores nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Desde julho de 2021, a Genial/Quaest realiza pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais. É a mais longa série de sondagens feita presencialmente no país.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para mais ou para menos, em relação ao total da amostra. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR 01763/2022.

