A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Dino aciona PF para investigar quase R$ 700 milhões em emendas parlamentares

Ministro do STF também determinou novas regras de transparência e rastreabilidade para repasses a partir de 2026.

Por Fernanda Pereira

25/08/2025 às 08:49

Ver resumo
Flávio Dino julgará Bolsonaro

Foto: divulgação / STF

Notícias de Política – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou que a Polícia Federal investigue indícios de irregularidades em 964 planos de trabalho de emendas parlamentares individuais. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), os documentos não foram cadastrados corretamente e somam R$ 694,6 milhões.

PUBLICIDADE

A medida busca reforçar a fiscalização após decisões anteriores da Corte que barraram o chamado “orçamento secreto” e exigiram maior transparência no uso de emendas parlamentares. O TCU deverá detalhar os casos por estado e repassá-los às superintendências regionais da PF.

Além da investigação, Dino determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) e ministérios apresentem um cronograma para análise das prestações de contas de 2020 a 2024. Também ordenou que a Controladoria-Geral da União (CGU) faça auditorias específicas nos repasses considerados suspeitos.

PUBLICIDADE

Leia mais: Bancos brasileiros perdem R$ 41,9 bi na Bolsa após decisão de Flávio Dino sobre Lei Magnitsky

Outra exigência é que bancos públicos passem a abrir contas exclusivas para cada emenda, com a proibição de saques em espécie. A partir de 2026, todos os repasses deverão ser realizados por meio do sistema eletrônico de Ordem de Pagamento da Parceria (OPP), mecanismo que permitirá maior controle e rastreabilidade dos recursos.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

“É vantajoso estar no mundo do crime”, diz jovem pego vendendo drogas no Igarapé de Manaus

Polícia Militar realiza abordagem e apreende drogas em ponto de venda na região central, enquanto suspeito admite envolvimento no tráfico.

há 7 segundos

Manaus

Prefeitura de Manaus alerta sobre golpes na venda de ingressos do #SouManaus

Evento é gratuito e só permite acesso mediante cadastro no site oficial.

há 16 minutos

Manaus

STJ equipara vendas e serviços na ZFM à exportação e afasta cobrança de PIS e Cofins

A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Especial 2.613.918/AM, relatado pelo ministro Gurgel de Faria.

há 27 minutos

Brasil

Erika Hilton mantém em gabinete assessor autuado por pichação no MEC

Funcionário foi flagrado pela PMDF em 2022 e não ressarciu danos ao patrimônio público.

há 42 minutos

Amazonas

Professora Maria do Carmo conquista manauaras, ganha novos seguidores e cresce nas pesquisas

Empresária e professora ganha espaço com discurso de renovação e conquista milhares de seguidores nas redes sociais.

há 45 minutos