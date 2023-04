Dino insulta parlamentares de Portugal por vaias contra Lula

Redação AM POST

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, insultou os parlamentares de Portugal pelas vaias contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso na Assembleia da República, nesta terça-feira, 25.

Pelo Twitter, Dino chamou as manifestações contra a de Lula “atos de grosseria” e que teriam sido provocadas por “grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil”.

Deploráveis atos de grosseria hoje em Portugal, perpetrados contra o presidente Lula, por grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil. Cá e lá, perderam e perderão sempre. Viva a Revolução dos Cravos ! Todo o respeito à imensa maioria do povo português — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 25, 2023

Durante discurso na Assembleia da República, Lula foi interrompido por vaias e críticas dos parlamentares da direita. Os políticos rejeitaram a visita do petista. Integrantes do partido Chega convocaram manifestações contra o presidente brasileiro.

Os parlamentares ergueram cartazes com frases como “chega de corrupção” e “lugar de ladrão é no Brasil”. Outros empunhavam bandeiras da Ucrânia. Do lado de fora, um grupo também protestou contra o presidente brasileiro.

A sessão no parlamento chegou a ser interrompida pelo presidente Augusto Santos Silva, que repreendeu os parlamentares e exigiu que respeitassem Lula.

Depois da solenidade, Lula falou com a imprensa e endossou as críticas de Dino. O petista classificou as manifestações contra ele de “cena de ridículo” e que teriam sido organizadas por pessoas que querem “aparecer”.

*Com informação Revista Oeste