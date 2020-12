Diplomação do prefeito eleito Adail Filho é cancelada pelo TRE-AM

Redação AM POST

Marcada para quinta-feira (17), a diplomação do prefeito eleito de Coari, Adail Filho (Progressista), foi cancelada hoje (15) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

A decisão é do juiz Marco Antônio Pinto da Costa, que atendeu pedido da Coligação Ficha Limpa Para Coari e do candidato a prefeito do município Robson Tiradentes (PSC) sob o argumento de que há “altíssima probabilidade” de o registro de candidatura de Adail Filho ser cassado pelo TRE-AM em julgamento iniciado na semana passada e já tem três votos favoráveis a isso.

Na ação a Coligação contesta a decisão do juiz Fábio Alfaia, da 8ª Zona Eleitoral, que deferiu o registro de candidatura de Adail Filho no último dia 14 de novembro, permitindo que ele concorresse ao terceiro mandato consecutivo dentro do núcleo familiar, fato proibido pelo Artigo 14 da Constituição Federal.

“O panorama que se desenha, portanto, é de que o recurso interposto pela Coligação ‘Ficha Lima Para Coari” e Robson Roberto Tiradentes Júnior será efetivamente provido. Diante disso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar pretendida. Do contrário, tomará posse, na chefia do executivo municipal de Coari, candidato cujo registro está na iminência de ser cassado pela corte regional, situação que agravaria por demais o já instável quadro político daquele município”, afirma Rocha.

