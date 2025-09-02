A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Direita do Amazonas acusa julgamento de Bolsonaro de perseguição e defende: “não houve golpe”

Parlamentares e lideranças políticas do estado afirmam que o julgamento é uma manobra contra todos que defendem a liberdade.

Por Bruno Pacheco

02/09/2025 às 11:47

Notícias de Política – O início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 2, gerou forte reação da direita política do Amazonas, que acusa o processo de perseguição e contesta a caracterização de tentativa de golpe de Estado. Parlamentares e lideranças políticas do estado afirmam que o julgamento é uma manobra contra todos que defendem a liberdade e questionam a imparcialidade do processo.

O vereador Carpê Andrade (PL) se manifestou nas redes sociais criticando o que considera um viés político no julgamento.

“Você acha que o julgamento de Bolsonaro será imparcial? Triste ver um país onde o princípio da presunção de inocência foi jogado na lata do lixo!”, disse, se referindo as declarações do ministro Luís Roberto Barroso, que teria indicado uma tendência desfavorável ao ex-presidente.

A pré-candidata ao governo do Amazonas, Maria do Carmo Seffair (PL), também criticou o ministro Alexandre de Moraes durante a abertura do julgamento, afirmando que suas manifestações favorecem o governo atual.

“Se você acha isso normal, lamento dizer que precisa se informar. Está muito errado”, disse a professora em suas redes sociais.

‘Não houve golpe’

O deputado estadual delegado Péricles (PL) também criticou o julgamento e questionou os elementos do processo, afirmando que não havia armas, vítimas ou liderança presente nos atos de 8 de janeiro de 2022.

O deputado federal Alberto Neto (PL) classificou o julgamento como “uma farsa disfarçada de justiça” e disse que o ataque não é apenas contra Bolsonaro, mas contra todos que defendem a liberdade.

“Não é justiça… é a mais descarada perseguição política. O ataque é ideológico, contra milhões de brasileiros que se posicionam em defesa da democracia verdadeira”, afirmou.

 

