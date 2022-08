Diretor da Masa da Amazônia destaca importância da atuação de Pauderney na Câmara Federal

Redação AM POST

O diretor da Masa da Amazônia, Marcos Vieira, recebeu o candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB), na linha de produção da empresa, nesta terça-feira, 9/8, e destacou o trabalho de defesa pela Zona Franca de Manaus (ZFM) que Pauderney desenvolve ao longo dos mais de 30 anos de vida pública.

Continua depois da Publicidade

“Eu agradeço a presença do deputado aqui na Masa, pois é importante para nós o trabalho que ele faz de estar sempre ajudando o Polo Industrial de Manaus (PIM). É uma satisfação recebê-lo aqui e poder conversar e expor a nossa realidade e poder falar de melhorias e segurança para as empresas e os empregos no Amazonas”, disse Marcos.

Pauderney afirmou que a Masa é uma das empresas que orgulham o Amazonas, pois geram emprego e renda. Atualmente ela conta com mais de 700 colaboradores e atende a 20 outras empresas instaladas no Estado, produzindo mais de seis milhões de peças por mês, nos três turnos.

“Esta é uma empresa que transforma plástico em peças das mais variadas aqui no polo industrial, atendendo o polo de duas rodas, eletrônico, linha branca, e o de energia. Essa aqui é uma empresa que dá muito orgulho aos amazonenses e precisamos preservar esse e outros segmentos com os empregos que são gerados de forma direta e indireta fortalecendo o desenvolvimento econômico do nosso Estado”, afirmou Pauderney.