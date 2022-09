Disparou: Adail Filho movimenta municípios do Médio Solimões

Redação AM POST

Os candidatos Adail Filho (Republicanos) e Thiago Abrahim estão visitando novamente as cidades do interior do Amazonas para reiterar o compromisso já feito e acompanhar o que a população diz sobre suas cidades. Nesse dia 15, fizeram maratona na região do Médio Amazonas.

Continua depois da Publicidade

A primeira parada foi na cidade de Urucará, onde os candidatos foram recebidos por mais de mil pessoas a pé, de moto e em carros. A recepção se deu desde a chegada e formou uma carreata em apoio aos candidatos.

Após isso, ambos seguiram com destino a São Sebastião do Uatumã, onde também foram recepcionados por uma grande carreata, com mais de 1 mil pessoas.

Em seguida, foi a vez de Itapiranga receber a visita dos deputados, que foram recepcionados por apoiadores em uma motociata.

Continua depois da Publicidade

Após Itapiranga, os candidatos foram para Silves e depois Urucurituba. Em ambos os municípios, eles foram recebidos no porto por centenas de pessoas que os seguiram percorrendo as ruas em carreata.

Os candidatos avaliaram positivamente a maratona de visitas. Thiago Abrahim afirmou que fica muito feliz pela recepção.

Continua depois da Publicidade

“Estamos no processo de retornar as cidades que visitamos no inicio da campanha e na pré-campanha e esse retorno mostra um carinho ainda maior por parte da população”.

Adail Filho disse que está cada vez mais feliz com a aprovação de suas ideias.

Continua depois da Publicidade

“Nós estamos voltando as cidades e as pessoas lembram de nós, ajudam nas nossas ideias e projetos e se sentem a vontade com isso. A experiência de ter sido prefeito do interior, traz essa proximidade com essas pessoas e a gente fica feliz em ajudar”, afirmou o candidato a deputado federal.