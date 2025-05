Dois deputados do Amazonas votaram contra ato da Câmara que livra Ramagem de ação penal

Notícias de política – A Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (7), a suspensão do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), acusado de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. A medida, proposta pelo Partido Liberal, foi aprovada com 315 votos a favor, 144 contrários e quatro abstenções — e dividiu a bancada do Amazonas, que se posicionou de forma distinta em relação ao caso.

O pedido de suspensão da ação penal foi feito pelo Partido Liberal (PL), legenda de Ramagem e do ex-presidente Jair Bolsonaro, também denunciado no processo. O STF havia aceitado, em março deste ano, a denúncia que tornou réus Ramagem, Bolsonaro e outros seis acusados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e destruição de patrimônio tombado.

A bancada amazonense se posicionou de forma dividida diante da proposta. Votaram a favor da suspensão os deputados Capitão Alberto Neto (PL), Adail Filho (Republicanos) e Pauderney Avelino (União Brasil). Eles seguiram a linha majoritária da Câmara e do campo bolsonarista, que considerou a denúncia como politicamente motivada.

Em oposição à medida, votaram contra os deputados Amon Mandel (Cidadania) e Sidney Leite (PSD).

O deputado Átila Lins (PSD) optou pela abstenção, enquanto Fausto Júnior (União) e Silas Câmara (Republicanos) não registraram presença na sessão. A ausência dos dois foi notada por observadores políticos locais, dada a importância e repercussão nacional do tema.

Como votou a bancada do Amazonas:

Capitão Alberto Neto (PL) A favor

Adail Filho (Republicanos) A favor

Pauderney Avelino (União Brasil) A favor

Amon Mandel (Cidadania) Contra

Sidney Leite (PSD) Contra

Átila Lins (PSD) Abstenção

Fausto Júnior (União Brasil) Ausente

Silas Câmara (Republicanos) Ausente

A votação ocorreu com celeridade, pois a expectativa é de esvaziamento do plenário nas próximas semanas. O deputado Hugo Motta, responsável por articulações no processo, deverá se ausentar em razão de compromissos nos Estados Unidos, o que motivou a antecipação da pauta.