Durango Duarte é o único a ter título de cidadão amazonense revogado pela Aleam

Redação AM POST

O empresário, Durango Duarte, conseguiu a marca histórica de ser o único homenageado a perder o Título de Cidadão do Amazonas, que recebeu em 2017. A honraria foi revogada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) com 15 votos favoráveis nessa quarta-feira (26) após ele debochar do título e fazer conjecturas sobre a autonomia dos parlamentares da Casa em entrevista a um portal local.

O projeto de lei que pediu a revogação do título ao empresário é de autoria do deputado estadual Fausto Júnior (MDB) que também protocolou um requerimento para formalizar uma “Moção de Repúdio” na Aleam contra o publicitário, tornando-o “persona non grata” no Estado. Expressão do latim que significa que ele não é mais “bem-vindo” no Amazonas.

Vale lembrar que Durango enviou nesta semana à presidência da Assembleia Legislativa um termo de devolução da honraria e em uma carta de quatro laudas, apontou que pretendia evitar a votação do Projeto de Lei proposto pelo deputado e alegou estar sendo vítima de censura e cerceamento do seu direito constitucional de livre expressão.

Durante a votação o deputado Péricles explicou que a atitude do empresário de devolução do título é inválida. “Nós sabemos que o título de cidadão é concedido por meio de lei e simplesmente essa devolução dele não vale de nada. Então já que ele quer devolver nós vamos revogar que é a maneira correta. Eu já percebi que ele tem uma relação muito próxima com muitos políticos, inclusive intima, para chegar assim e apontar o dedo para 24 deputados”, explicou.

“Ele ganhou muito dinheiro nesse estado por causa de relação com políticos e agora vem querer achincalhar políticos desta casa”, completou Péricles em tom de revolta.

O presidente da Casa disse que o empresário enviou um e-mail para a Aleam pedindo a relação de todos os Título de Cidadão do Amazonas já concedidos, em seguida mandou carta e mensagem no Whatsapp para todos os deputados. “Nós somos um poder. E ele quis ser mais forte que esse poder. Quis nos menosprezar e não podemos aceitar isso”, declarou.