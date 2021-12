Durango Duarte segue tentando emplacar reeleição de Omar Aziz em pesquisa sem credibilidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Numa clara tentativa de induzir o eleitor ao erro o empresário Durango Duarte divulgou nessa segunda-feira (27) mais uma pesquisa realiza por sua empresa Perspectiva Mercado de Opinião, que aponta reeleição do senador Omar Aziz (PSD), seu amigo. Bem antes de entrar no ano eleitoral os políticos já estão pondo em prática suas estratégias.

Continua depois da Publicidade

De acordo com levantamento de Durango, na pergunta estimulada, Omar Aziz lidera com 20,2% (no interior obteve 27% e na capital 15%). Arthur aparece em segundo, com 17,8% (20% no interior e 16% na capital). Tecnicamente empatados. Em terceiro lugar aparece Coronel Menezes com 15% no geral.

Durango Duarte é amigo pessoal de Omar Aziz e tenta emplacar a reeleição do senador que enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal.

A própria pesquisa de Durango mostra que Omar Aziz não tem força em Manaus mas ganha vantagem no interior do Amazonas, onde já investe pesado em sua pré-campanha eleitoral.

Continua depois da Publicidade

Piada nas redes sociais

Virou piada na internet uma pesquisa das eleições de 2022 divulgada em setembro deste ano por Durango Duarte, dono da empresa Perspectiva Mercado de Opinião, que apontava que Omar Aziz vai continuar no Congresso Nacional por mais oito anos, o ex-presidente Lula (PT) vai retornar a presidência da República e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) vai se eleger deputada federal pelo Amazonas.

A pesquisa acabou virando chacota entre os internautas pela grande rejeição que os políticos apontados como possíveis eleitos tem entre os eleitores do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Na época, o pré-candidato ao Senado pelo Amazonas, Coronel Menezes (Patriota), publicou artigo em um site local, em que comenta sobre a pesquisa e afirmou que Durango manipula as informações das pesquisas para atender os interesses de Omar e prometeu, caso eleito, fiscalizar minuciosamente os contratos milionários de Durango com o Poder Público.

“Eu consigo entender o que leva esta figura a fazer esse tipo de ação. Ele sabe que se o seu protetor perder a eleição, os polpudos contratos que ele mantém com o Poder Público estarão seriamente ameaçados. Se eu vencer então, ele pode estar preparado que, dentro da lei, tudo que esse cidadão recebe do estado será fiscalizado com lupa. Ele não terá vida fácil, vou dedicar uma atenção especial à esta questão. Vai acabar essa verdadeira mamata dele”, afirmou Menezes.

Continua depois da Publicidade

Em grupos de WhatsApp, na época, internautas do Amazonas viralizam memes sobre a pesquisa fajuta do empresário em favor de Omar.

Sem credibilidade

A verdade é que por mais que fale com ar de autoridade e até convença os menos atentos, Durango vem acumulando derrotas. Perdeu em 2014 com o senador Eduardo Braga e 2018 com Omar, e vem errando nas pesquisas, tanto que seu instituto já mudou de nome algumas vezes e poucos no meio político levam a sério seus números.

Deve ser por isso que ele afirmou que não irá participar diretamente de nenhuma campanha ano que vem no Amazonas. Vai trabalhar em dois outros estados e tentar replicar seus modus operandi em outras terras.

Na derrota de 2014 ele teve que pagar R$ 100 mil ao empresário Ronaldo Tiradentes, dono do instituto DMP, após aposta que os dois fizeram. Na época, Durango era dono do instituto Perspectiva e ao contrário do que diziam as pesquisas realizadas por sua empresa garantindo que não haveria segundo turno, o então governador José Melo foi reeleito em 2º turno derrotando o ex-governador e atual Senador pelo Amazonas, Eduardo Braga (MDB).

O publicitário que naquele pleito assumiu a defesa da candidatura de Braga viu suas afirmações negadas pelas urnas e ainda teve de desembolsar uma grana alta.