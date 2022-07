Durante homenagem na Aleam, Roberto Cidade ressalta compromisso do coronel da PM, Fabiano Bó, com o Amazonas

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidiu nesta terça-feira (5), a solenidade que concedeu o Título de Cidadão do Amazonas e a Medalha Ruy Araújo ao coronel da Polícia Militar do Amazonas, Fabiano Machado Bó. Atual chefe da Casa Militar Estado, o homenageado é roraimense de nascimento, mas reside no Amazonas há 30 anos.

“Fico muito feliz por estar presidindo esta sessão que reconhece este homem honrado como o mais novo cabôco amazonense. Quando cheguei na Assembleia, o coronel Fabiano Bó, mesmo sem me conhecer, sempre foi um homem muito elegante, cortês, que sempre respeitou as pessoas qualquer que seja sua posição. É uma pessoa humilde, que gosta de servir, que conhece o Amazonas. Trabalhou no Purus, no Alto Solimões e conhece os 62 municípios do Estado. Hoje esta Casa concede o Título e a Medalha a um homem que já é amazonense. Você veio para cá, entendeu o calor do amazonense e venceu. Que tenhamos cada vez mais pessoas como você, comprometidas com o Amazonas”, falou.

Cidade destacou ainda a atuação do coronel Fabiano Bó na condução da logística de transferência de pacientes, bem como do envio de medicamentos, vacinas e cilindros de oxigênio durante o momento mais delicado da pandemia de Covid-19. Na época, além de remanejar pacientes do interior do Amazonas para capital Manaus, alguns pacientes foram encaminhados para 15 outros estados da Federação.

“O coronel Fabiano Bó estava no meio do furacão da pandemia, mas em momento algum se furtou de cumprir com o seu papel que era salvar vidas, com o seu papel que era fazer a logística no maior Estado da Federação, que é o Estado que nós vivemos, um Estado diferente, de dimensões continentais e Deus quis que você estivesse à frente da Casa Militar. Esta é uma homenagem merecida. Que Deus lhe abençoe, ilumine e que você possa ainda continuar trabalhando muito mais pelo estado do Amazonas. O Amazonas merece ter pessoas como você a frente de postos importantes”, finalizou.