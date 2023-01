Eduardo após pronunciamento de Mourão: “Máscaras caem”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se pronunciou no Twitter, ainda na noite deste sábado (31), após o pronunciamento feito pelo presidente em exercício Hamilton Mourão (Republicanos) em rede nacional. Sem citar o vice do presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo escreveu que “mais máscaras caem” a cada “momento crítico”.

– A cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem. Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te ceguem. Se isto ocorrer você jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado – escreveu o parlamentar.

Continua depois da Publicidade

Quem também adotou um tom bastante crítico em suas redes após o pronunciamento de Mourão foi o irmão de Eduardo, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). Em suas redes sociais, o parlamentar do Rio de Janeiro escreveu: “Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta”.

O tom de protesto contra o pronunciamento do vice de Bolsonaro decorre do tom adotado por Mourão durante seu discurso realizado em rede nacional na noite de 31 de dezembro. Em sua fala, o também senador eleito disse que lideranças do país “deixaram com que o silêncio” criasse um clima caótico no país.

– Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país, deixaram com que o silêncio criasse um clima de caos e de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas e todos os brasileiros pagassem a conta – disse Mourão.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News