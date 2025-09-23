A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Eduardo Bolsonaro afirma que será candidato à Presidência em 2026 caso o pai permaneça inelegível

O deputado ainda avaliou que uma eventual condenação que o torne inelegível em 2026 poderia gerar uma crise internacional.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 20:52

Ver resumo

Notícias de Política – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou nesta terça-feira (23/9) que será candidato à Presidência da República em 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não possa disputar o pleito. Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e considerado inelegível até 2062.

PUBLICIDADE

Leia mais: Plínio Valério alerta para risco de privatização do Rio Madeira e denuncia operações abusivas da PF

“Eu sou, na impossibilidade de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República; por isso que o sistema corre e se apressa para tentar me condenar em algum colegiado, que seja na Primeira Turma do STF, para tentar me deixar inelegível”, disse Eduardo em entrevista.

PUBLICIDADE

A fala ocorre um dia após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciar o deputado e o influenciador Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. De acordo com o procurador-geral Paulo Gonet, os dois teriam atuado de forma reiterada para submeter interesses da República e da coletividade a objetivos pessoais e familiares, articulando junto ao governo dos Estados Unidos sanções contra autoridades brasileiras e o próprio país, em benefício de Jair Bolsonaro.

Se a denúncia for aceita pelo STF, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo poderão responder pelo crime de coação, previsto no artigo 344 do Código Penal, cuja pena varia de 1 a 4 anos de prisão, além de multa.

O deputado ainda avaliou que uma eventual condenação que o torne inelegível em 2026 poderia gerar uma crise internacional. Segundo ele, os Estados Unidos “provavelmente” não reconheceriam a legitimidade das eleições no Brasil.

“Vamos combinar que seria um tanto quanto humilhante para o presidente Trump permitir que um brasileiro, por ter ido à Casa Branca, onde não se sabe sequer com quem ele encontrou ou o conteúdo das suas conversas, seja tido inelegível numa eleição do Brasil”, afirmou.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Política

Deputado Paulo Bilynskyj defende dividir o país em “Brasil do Norte” e “Brasil do Sul”

A fala, recebida com surpresa pelo apresentador Junior Masters, foi considerada uma defesa do separatismo.

há 11 minutos

Polícia

Traficantes fogem de policiais e abandonam grande carga de skunk em Manaus

Droga estava em caixas dentro de serralheria usada como fachada.

há 19 minutos

Política

CCJ do Senado recebe 1,5 milhão de assinaturas contra a PEC da Blindagem

As assinaturas foram coletadas pelas deputadas federais Sâmia Bonfim (PSol-SP) e Fernanda Melchionna (PSol-RS).

há 28 minutos

Brasil

Conversa entre Lula e Trump será por telefone, afirma chanceler Mauro Vieira

Segundo Vieira, havia expectativa de um encontro presencial entre os dois líderes, mas a possibilidade foi descartada devido às agendas lotadas de ambos.

há 49 minutos

Polícia

Mulher invade Secretaria de Educação e faz arrastão em Rondônia

Suspeita entrou pelos fundos, ficou cerca de 1h30 no prédio e saiu com ao menos duas bolsas.

há 51 minutos