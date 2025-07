Eduardo Bolsonaro agradece a Trump e Rubio por cancelamento de visto de Alexandre de Moraes

Notícias de Política – O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu nesta sexta-feira (18) ao ex-presidente Donald Trump e ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, pelo cancelamento do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Leia mais: Maioria da 1ª turma do STF vota para manter tornozeleira e outras restrições contra Bolsonaro

PUBLICIDADE

A medida norte-americana ocorre após Moraes impor uma série de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de contato com autoridades estrangeiras.

Em pronunciamento nas redes sociais, Eduardo afirmou que, assim como ele próprio está impedido de ver o pai nos Estados Unidos, agora há “autoridades brasileiras que não poderão ver seus familiares” no país. “Quem sabe até perderão seus vistos. Eis o custo Moraes para quem sustenta o regime. De garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir”, escreveu o parlamentar.

A revogação dos vistos foi anunciada por Marco Rubio em seu perfil oficial na plataforma X (antigo Twitter). Na publicação, Rubio citou Donald Trump e afirmou que a nova administração norte-americana irá “responsabilizar estrangeiros responsáveis pela censura à expressão protegida nos Estados Unidos”.

PUBLICIDADE

Rubio acusou Moraes de promover “perseguição política” contra Bolsonaro, alegando que o ministro do STF criou um ambiente de repressão que “viola direitos básicos dos brasileiros” e que agora atinge cidadãos norte-americanos. A revogação dos vistos, segundo Rubio, inclui Moraes, outros ministros do STF e seus familiares imediatos, com efeito imediato.

As medidas cautelares impostas por Moraes contra Bolsonaro foram motivadas por suposta atuação conjunta entre o ex-presidente e Eduardo Bolsonaro para submeter o funcionamento do STF ao julgamento de outro país, pedindo inclusive sanções dos EUA contra o Brasil.

PUBLICIDADE

Bolsonaro está atualmente submetido a: