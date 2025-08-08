A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são chamados para reunião com autoridades do governo Trump

Os dois vão passar informações atualizadas sobre o panorama político e jurídico no Brasil.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 17:27

Notícias de política – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo confirmaram presença em uma série de reuniões estratégicas em Washington, capital dos Estados Unidos, previstas para os dias 13 e 14 de agosto. O convite partiu do próprio governo Trump, que demonstrou interesse em obter informações atualizadas sobre o panorama político e jurídico no Brasil.

PUBLICIDADE

A expectativa é que os dois representantes brasileiros também se encontrem com assessores próximos do presidente Donald Trump.

Segundo fontes próximas aos dois, a visita ganhou ainda mais relevância após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada em 4 de agosto. O episódio gerou atenção internacional e motivou discussões sobre possíveis desdobramentos nas relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Leia também: Hugo Motta descarta possibilidade de Eduardo Bolsonaro exercer mandato dos EUA

Durante os encontros, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pretendem apresentar uma visão detalhada sobre a atual conjuntura do país, com foco nas ações do Supremo Tribunal Federal (STF) e nas disputas políticas em curso. Um dos objetivos declarados é evitar que Washington adote medidas punitivas contra ministros da Corte brasileira, ou que imponha novas tarifas a produtos exportados pelo Brasil, o que poderia afetar setores estratégicos da economia nacional.

Outro ponto sensível que deve entrar na pauta é a aplicação da Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. De acordo com interlocutores, Eduardo e Figueiredo vêm articulando para que qualquer eventual medida seja direcionada de forma mais restrita, sem impactos generalizados à economia ou à diplomacia.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

TST vai gastar R$ 1,5 milhão em sala VIP exclusiva para ministros no Aeroporto de Brasília

Um ponto que chama atenção é que o benefício poderá ser utilizado também quando os magistrados não estiverem em missão oficial.

há 2 minutos

Polícia

Polícia prende homem com 65 quilos de skunk avaliados em R$ 1,3 milhão em Manaus

Investigação do Denarc flagrou suspeito enquanto enviava parte da droga para fora do Amazonas.

há 17 minutos

Amazonas

Prefeito de Coari é notificado pelo MP-AM e acionado na Justiça para corrigir irregularidades no porto municipal

A iniciativa decorre das graves irregularidades e do risco iminente de acidentes constatados no local.

há 25 minutos

Mundo

Forças Armadas da Venezuela entram em “alerta permanente” após EUA aumentar recompensa pela captura de Maduro

Valor pela captura de presidente da Venezuela supera R$ 270 milhões.

há 27 minutos

Política

Alcolumbre admite possibilidade de analisar pedido de impeachment de Moraes após pressão no Senado

Presidente do Senado afirma que a decisão depende de ‘critérios jurídicos e políticos’.

há 51 minutos