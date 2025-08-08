Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são chamados para reunião com autoridades do governo Trump

Notícias de política – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo confirmaram presença em uma série de reuniões estratégicas em Washington, capital dos Estados Unidos, previstas para os dias 13 e 14 de agosto. O convite partiu do próprio governo Trump, que demonstrou interesse em obter informações atualizadas sobre o panorama político e jurídico no Brasil.

A expectativa é que os dois representantes brasileiros também se encontrem com assessores próximos do presidente Donald Trump.

Segundo fontes próximas aos dois, a visita ganhou ainda mais relevância após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada em 4 de agosto. O episódio gerou atenção internacional e motivou discussões sobre possíveis desdobramentos nas relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Durante os encontros, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pretendem apresentar uma visão detalhada sobre a atual conjuntura do país, com foco nas ações do Supremo Tribunal Federal (STF) e nas disputas políticas em curso. Um dos objetivos declarados é evitar que Washington adote medidas punitivas contra ministros da Corte brasileira, ou que imponha novas tarifas a produtos exportados pelo Brasil, o que poderia afetar setores estratégicos da economia nacional.

Outro ponto sensível que deve entrar na pauta é a aplicação da Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. De acordo com interlocutores, Eduardo e Figueiredo vêm articulando para que qualquer eventual medida seja direcionada de forma mais restrita, sem impactos generalizados à economia ou à diplomacia.