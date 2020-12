Eduardo Bolsonaro lança Instituto Liberal-Conservador para fazer “guerra cultural” contra esquerda

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e o advogado Sergio Santana lançaram na noite de terça-feira (08) o Instituto Liberal-Conservador, durante um evento em um restaurante de Brasília, que reuniu cerca de 100 pessoas entre elas ministros de Estado, secretários e deputados federais.

Eduardo saudou as autoridades presentes e os identificou como “linha de frente” dos que carregam as bandeiras que elegeram Jair Bolsonaro em 2018. “Essa nossa união tem que corrigir um erro que ocorreu nessa eleição de 2022, que é o quê? É a questão da organização.” Desatar este nó é a base principal da criação do Instituto: identificar, formar, treinar e organizar lideranças e seguidores de princípios conservadores nos costumes e liberais na economia. De acordo com o vídeo institucional exibido durante o evento, o Instituto busca defender valores ligados à conservação da “família, fé, liberdade, direito à legítima defesa, propriedade privada, segurança nacional e soberania”. E se colocam como contra “o mais perigoso dos vírus, o autoritarismo”, completou.

O filho do presidente usou uma metáfora dita recentemente pelo escritor Olavo de Carvalho para explicar o que o Instituto pretende ajudar a fazer. Ele disse que a eleição de Bolsonaro à Presidência da República foi a cereja do bolo para os conservadores, para a direita. Mas que agora falta construir o bolo inteiro para apoiar esta cereja. A ideia é tentar reproduzir no Brasil a Heritage Foundation, instituição norte-americana fundada em 1973, por onde já passaram lideranças como o ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan e o presidente americano Donald Trump e que se trata de um celeiro de ideias direitistas.

Sergio Santana disse em seu discurso que a militância de esquerda, bem como Organizações Não Governamentais, não são orgânicas, ou seja, não têm um engajamento natural e espontâneo e disse que houve financiamento de fundações estrangeiras com centenas de milhares de dólares para bancar a divulgação de ideias de esquerda. Ainda não apresentou provas dessas afirmações, mas disse que o Instituto irá mostrar. Santana afirmou que “uma das razões da criação do Instituto é espalhar a ideia do quão bom é a lógica conservadora (…) e que não tem nada para se envergonhar disso”.

Eduardo e Santana disseram que pretendem conseguir alugar uma casa ampla para sediar o Instituto, que estará disponível para eventos e discussões de pautas comuns. Os dois pediram doações pelo site. Também anunciaram que no ano que vem será realizado no Brasil, mais precisamente em Brasília, a edição anual do CPAC, autodeclarado pelos organizadores o maior evento conservador do mundo.

