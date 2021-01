Eduardo Braga anuncia o nome de Simone Tebet como candidata do MDB à Presidência do Senado

Redação AM POST

O MDB anunciou, nesta terça-feira (12), o nome da senadora Simone Tebet (MS) como candidata única do partido à Presidência do Senado Federal. O anúncio foi feito pelo líder do MDB, senador Eduardo Braga, após uma reunião em Brasília com a bancada, incluindo os dois senadores que haviam assinado, momentos antes, a ficha de filiação no MDB – Veneziano Vital do Rego (PB) e Rose de Freitas (ES). Como partido majoritário no Senado, com 15 parlamentares, o MDB tem, em princípio, direito a ocupar o comando da Casa pelos próximos dois anos.

Eduardo Braga enfatizou a força e a unidade do MDB no Senado e disse estar confiante na vitória do partido, na eleição do próximo dia 1º. Na nota oficial lida pelo líder, a bancada destaca que “a candidatura de Simone Tebet, que sempre primou por uma postura política independente e corajosa, é também uma manifestação do enorme respeito do MDB por todas as mulheres, que têm conquistado avanços significativos no Brasil, em todas as áreas”. ´´E a primeira vez que uma mulher se candidata ao comando do Senado Federal.

A nota reafirma a responsabilidade do MDB para com a condução equilibrada da pauta legislativa no atual cenário político, social e econômico, marcado pelo impacto da pandemia da covid-19. Reafirma, ainda, “o compromisso do partido com a responsabilidade fiscal e social, com uma agenda de reformas estruturais urgentes, com a sustentabilidade ambiental, a redução das desigualdades sociais, a adoção de políticas capazes de frear o desemprego e com um amplo programa nacional de imunização contra a covid-19.”

O documento também chama atenção para a necessidade de independência no comando do Legislativo nesse período de crise, “em que o interesse público precisa estar acima de qualquer disputa ideológica e política na reconstrução da economia e na imunização universal e gratuita contra a covid-19”.