Eduardo Braga deve estar no palanque de Lula em 2022

Redação AM POST

As articulações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atrair o apoio do MDB na disputa presidencial de 2022 está cada vez mais evoluindo. Se for confirmada a aliança com o PT, o senador Eduardo Braga, que pavimenta candidatura ao Governo do Amazonas, estará em casa pois o parlamentar do Amazonas já foi ministro das Minas e Energia de Dilma Rousseff e já demonstrou diversas vezes suas ressalvas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), adversário político do petista.

O partido de Eduardo, usou as redes sociais nesta semana para dizer aos aos seus filiados que quem aceitar ocupar um ministério no governo de Bolsonaro será convidado a deixar a sigla.

Além de Braga, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD) também tem buscado vaga no palanque de Lula no próximo pleito.

Comenta-se nos bastidores que as eleições do próximo ano terão uma grande união de partidos como o PT, MDB, PSDB, PL, PSOL, PCdoB, PSD, Rede e Novo.

Apesar da falta de novidade nos discursos para 2022, os dois senadores focam em destaque na CPI já que enfrentam uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido suas imagens já desgastadas, uma vez que tiveram os nomes citados em investigações da Justiça Federal.