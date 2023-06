Eduardo Braga deve sofrer nova derrota para Wilson Lima em ação movida no TRE-AM

Três magistrados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), se manifestaram, nesta segunda-feira (12), contrários as declarações de embargo do senador Eduardo Braga (MDB) contra o governador Wilson Lima (UB), relacionado à campanha eleitoral de 2022, em que o emedebista foi derrotado. Essa não é primeira vez que Braga tenta vencer eleições através da justiça.

A representação de número 0602276-66.2022.6.04.0000 pede a impugnação da candidatura de Wilson Lima por uso da estrutura das Forças de Segurança do Estado do Amazonas. A defesa do emedebista alega uso de pessoal e de viaturas em propaganda veiculada na televisão e nas redes sociais no período da campanha eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A desembargadora Carla Reis, que é relatora do caso, votou contra e foi seguida pelos desembargadores Fabrício Marques e Marcelo Pires.

“Os embargos de declaração não servem para discutir o mérito já dirimido pela Corte”, destaca Carla Reis.

“O Ministério Público concluiu que não há omissão e nem contradição no acórdão deste tribunal e se manifesta pela rejeição de todos os embargos”, disse a procuradora regional eleitoral, Catarina Sales, do Ministério Público Eleitoral, se manifestou pelo desacolhimento do pedido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O desembargador Kon Wang pediu vistas dos autos processuais e se comprometeu a cumprir o prazo regimental.

Devem votar na retomada do julgamento os membros da Corte Eleitoral: Kon Tsi Wang, Marcelo Soares e Victor Liuzzi. O presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, tem o poder de desempate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*