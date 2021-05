Eduardo Braga e acionista da Eletrobras viram alvos de investigações da Comissão de Valores Mobiliários

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Os deputados federais Fernanda Melchionna (PSol-RS) e Glauber Braga (PSol-RJ) apresentaram uma denúncia na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) reclamando da relação do senador Eduardo Braga (MDB-AM) com o empresário Lírio Parisotto, acionista da Eletrobras, prestes a ser vendida para a iniciativa privada.

Segundo a representação, Eduardo Braga “é um dos parlamentares mais empenhados e envolvidos no processo de desestatização e, simultaneamente, tem relações muito próximas com o empresário acionista da estatal. O empresário, inclusive, foi suplente [do senador] nas 54ª e 55ª legislaturas do Senado, pelo estado do Amazonas”.

Segundo denúncia a relação dos dois “dá a Lírio Parisotto grande influência política e, possivelmente, acesso a informações privilegiadas no debate sobre a privatização da empresa, o que potencialmente cria vantagens que violam as normas de mercado”.

Os parlamentares pedem a instauração de procedimento investigatório “conforme competências fiscalizatórias e regulatórias, com vistas a apurar todas as circunstâncias dos fatos aqui noticiados, bem como a adoção das medidas sancionatórias cabíveis, em face dos responsáveis”.

Braga considerou a denúncia “absurda e sem nexo”. “Conhecer uma pessoa é crime?”, questionou ele. “Eu tenho independência e minhas posições e declarações sobre a Eletrobras são públicas há muitos anos. Na falta de argumentos, de competência, esses deputados estão buscando distrações estúpidas”, afirmou.

O empresário Lírio Parisotto ainda não foi localizado pela reportagem.

*Com informações do Metrópoles