Eduardo Braga é cotado para assumir ministério no Governo Lula

Redação AM POST

O senador Eduardo Braga (MDB) é um dos cotados para ocupar o Ministério das Comunicações no Governo do futuro presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que quase quatro semanas após ser eleito ainda não anunciou o nome de nenhum dos seus ministros. O nome do emedebista está sendo ventilado pela imprensa nacional como um dos postulantes ao cargo.

Continua depois da Publicidade

O ministério havia sido extinto no início do governo Bolsonaro, mas foi recriado pelo atual presidente em 2020 e deve ser mantido por Lula.

Braga foi ministro das Minas e Energia na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e líder do governo no Senado. Até hoje sua administração na pasta é criticada e ele é associado ao aumento da conta de energia dos amazonenses devido criação da conta contabilizadora das bandeiras tarifárias de energia elétrica, as quais são encarregadas de reajustar o serviço periodicamente ao consumidor final.

Em 4 de fevereiro de 2015, o então ministro de Minas e Energia Eduardo Braga assinou o Decreto nº 8.401/2015, que alterava as bandeiras tarifárias – mecanismo que repassa ao consumidor eventuais aumentos nos custos da geração de energia elétrica. Elas são homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), anualmente, quando as termelétricas são acionadas por conta da escassez hídrica.

Continua depois da Publicidade

Veja o decreto assinado pelo senador abaixo: