Eduardo Braga é cotado para concorrer à presidência do Senado

O senador Eduardo Braga, que é líder do MDB no Senado Federal, desponta como um dos favoritos da sigla para concorrer à presidência da Casa após ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão plenária virtual, decidirem contra a reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidências das Casas Legislativas.

O MDB de Braga detém a maior bancada e isso lhe dá grandes chances na disputa. Porém outros dois nomes do partido também tem interesse na vaga que são os senadores Eduardo Gomes (TO) e Fernando Bezerra (PE), este último dito como preferido do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Braga já exerceu o cargo de ministro de Minas e Energia no governo Dilma e talvez por esse motivo não seja a preferência do presidente Bolsonaro para o cargo.