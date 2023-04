Eduardo Braga é cotado para ser relator da CPMI do 8 de janeiro

Redação AM POST*

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) é o mais cotado para ser o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, criada para investigar os atos de vandalismo ocorridos contra as sedes dos Três Poderes em Brasília. A presidência da comissão está nas mãos da Câmara e a relatoria, sob a jurisdição do Senado. A informação da Revista Oeste.

De acordo com a revista, inicialmente, o nome do senador Renan Calheiros (MDB-AL) era ventilado para o posto. Até o momento, contudo, Renan não foi procurado para conversar sobre o assunto. Para a oposição, seria melhor que Braga assumisse o posto, em vez de Calheiros.

Ao todo, serão 32 parlamentares titulares: 16 deputados e 16 senadores. O número de suplentes será igual para cada Casa.

A presidência da comissão deve ficar com o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA).

Bancada do Amazonas

Da bancada federal do Amazonas, apenas os deputados federais Fausto Santos Jr (União Brasil), Capitão Alberto Neto (PL) e Amom Mandel (Cidadania), além do senador Plínio Valério (PSDB), votaram a favor. De 11 parlamentares do estado apenas quatro apoiam a Comissão.

Não apoiam a investigação os deputados federais Átila Lins (PSD), Adail Filho (Republicanos), Saullo Vianna (União Brasil), Silas Câmara (Republicanos) e Sidney Leite (PSD, além dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB).