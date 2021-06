Eduardo Braga é criticado nas redes sociais por ser a favor da MP da Eletrobras

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Eduardo Braga (MDB) está sob intenso bombardeio de internautas, no Twitter, para votar contra a medida provisória (MP 1.031/2021) que viabiliza a privatização da Eletrobras, maior empresa de geração e transmissão de energia do país. No entanto, ela já manifestou que é a favor da MP que pode aumentar preço da energia elétrica no país.

“Aprovar a MP da Eletrobrás é um caminho único para sair do discurso ideológico e trabalhar para a construção de uma nova matriz energética no Brasil”, defendeu Braga no Twitter.

“Preciso dizer que esse é um caminho para gerar energia confiável e recompor nossos investimentos no setor, para gerar mais renda e emprego para os brasileiros. Por isso meu voto é favorável à MP da Eletrobrás, liberando a bancada”, completou o senador do Amazonas.

Nos comentários da publicação o senador ganhou uma enxurrada de cobranças contra a venda da Eletrobras.

“Não podemos aceitar pagar por esta conta. Dentre os inúmeros malefícios da privatização da Eletrobras, o aumento na conta de luz será o mais imediato. Segundo a Aneel, um aumento de mais de 16% virá junto com a descotização das usinas. #VoteNaoMP1031 #AContaDeLuzVaiAumentar”, disse uma internauta.

“Querem empurrar goela abaixo uma MP sem qualquer discussão com a sociedade, para entregar o controle de um setor estratégico para o país, desconsiderando o potencial de energia limpa que temos. Isso é lastimável, pequeno, como o interesse público desse governo”, enfatizou outro seguidor de Braga.