Eduardo Braga e outros 10 líderes do MDB ignoram pré-candidatura de Simone Tebet e declaram apoio a Lula

Redação AM POST

Mesmo tendo a senadora Simone Tebet (MS) como pré-candidata a presidente, representantes do MDB em 11 estados vão apoiar a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República já no primeiro turno.

Continua depois da Publicidade

Nas redes sociais, o senador Eduardo Braga não perdeu a oportunidade de se declarar para o petista e em troca espera apoio a sua pré-candidatura ao governo do Amazonas.

“Tomamos a decisão de apoiar @LulaOficial comprometidos com o projeto de Brasil que queremos, o fortalecimento da democracia, a retomada do crescimento, emprego, renda e da Justiça social que este país precisa para que nós possamos ter a solidariedade e o enfrentamento da fome!”, escreveu Braga.

Tomamos a decisão de apoiar @LulaOficial comprometidos com o projeto de Brasil que queremos, o fortalecimento da democracia, a retomada do crescimento, emprego, renda e da Justiça social que este país precisa para que nós possamos ter a solidariedade e o enfrentamento da fome! pic.twitter.com/Q0Y07nM3Uj Continua depois da Publicidade — Sen. Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) July 18, 2022

Continua depois da Publicidade

Juntos por mais desenvolvimento e justiça social! #Lula2022 #Amazonas pic.twitter.com/EhHpRU6uvB — Sen. Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) July 18, 2022 Continua depois da Publicidade

Apesar disso, o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, declarou nas redes sociais que os diretórios estaduais estão com Tebet.

Estavam presentes no evento o senador Renan Calheiros (AL), o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e os senadores Veneziano Vital do Rêgo (PB), Eunício Oliveira (CE), Rose de Freitas (ES), Lúcio Vieira Lima (BA), Marcelo Castro (PI), Edison Lobão (MA), além do presidente do diretório estadual MDB no RJ, Leonardo Picciani.

Representantes do Pará (Elder Barbalho) e do Rio Grande do Norte (Garibaldi Alves) não compareceram, mas também estão com o grupo e se reuniram com a chapa na semana passada.

Após o evento, Braga disse que o grupo deve procurar o ex-presidente Michel Temer para ampliar o apoio. “O presidente Temer é sem dúvida nenhuma uma liderança dentro do partido. Portanto ele tem um papel a exercer. Aliás no dia de ontem ele participou de um programa de televisão onde ele manifestou publicamente a opinião dele sobre a situação da terceira via. Ele disse que lamentavelmente a terceira via não se consolidou. Portanto eu acho que com a entrevista de ontem existem fatos novos para que nós possamos conversar também com o Michel Temer”, disse.