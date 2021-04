Eduardo Braga já gastou neste ano R$ 100 mil do ‘Cotão’ com serviço de mídia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Eduardo Braga (MDB) já gastou nos primeiros quatro meses de 2021, o valor de R$ 100 mil com serviços de mídia das Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso ‘Cotão’, que é usado para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato.

De acordo com o portal da transparência do Senado, o valor foi pago em quatro parcelas de R$25 mil a empresa L COELHO SERRA, mas que também se chama ‘ALMOST HEROES DESIGN & MEDIA’, conforme o cadastro da empresa no site da Receita Federal. O estabelecimento fica localizado na Avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, e possui capital social de R$ 100 mil.

O principal serviço executado pelo estabelecimento é de “preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo”. Em atividades secundárias a empresa também realiza serviços de marketing direto, consultoria em publicidade, agência de notícias, entre outros.

Líder de gastos

Em 2020, um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, Eduardo Braga, usou R$341,3 mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o chamado ‘Cotão’, e aparece como o maior gastador entre os parlamentares da bancada do Amazonas no Senado federal também composta por Plínio Valério (PSDB) e Omar Aziz (PSD).

No ano passado, desde março, as atividades em plenário foram reduzidas em função da pandemia, mas as despesas não caíram na mesma proporção das atividades das duas casas legislativas.

No Senado, é estipulado o limite mensal da cota no valor de R$ 44,2 mil para cada parlamentar e na Câmara dos deputados é de R$ 43,5 mil.