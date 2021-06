Eduardo Braga mente na CPI da Covid para tentar atacar Wilson Lima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O senador Eduardo Braga (MDB), que é pré-candidato ao Governo do Amazonas, mentiu, na manhã desta terça-feira, 29, durante sua fala na CPI da Pandemia no Senado Federal na tentativa de atacar o governador Wilson Lima (PSC), ao afirmar que no período da pandemia da Covid-19 não houve aumento de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Manaus.

Porém a informação divulgada pelo senador é mentirosa, pois, conforme dados da Secretaria de Atenção à Saúde, disponibilizadas via Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), mostram que em janeiro de 2020, esse tipo de leito somava 533 unidades na capital e, atualmente, chega a 935, um acréscimo de 75,42%.

Braga foi governador do Amazonas entre 2003 e 2010, período em que não conseguiu abrir sequer um leito de UTI no interior do Estado. Hoje, o Amazonas é uma das poucas unidades da Federação a contar com leitos de UTI apenas na capital.

A gestão de Wilson Lima implantou Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) em municípios polo do Estado. Atualmente, o Amazonas se prepara para abrir as primeiras unidades de UTI no interior. Eles serão implantados no Hospital Municipal de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), através de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. A medida vida diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus.

*Com informações do site Paula Litaiff – Opinião & Jornalismo