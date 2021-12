Eduardo Braga não pede desculpas por atacar ministra Flávia Arruda em ligação e chama episódio de mal entendido

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) se manifestou nas redes sociais e negou que tenha sido grosseiro com a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, que confirmou ao jornal O Globo que o parlamentar tentou lhe intimidar com gritos e palavrões durante uma ligação telefônica depois de ter emendas parlamentares negadas pelo Palácio do Planalto. O caso teve repercussão negativa nacionalmente.

Depois de ser atacada com gritos e palavrões pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, se pronunciou nesta segunda-feira, 13, sobre o assunto, afirmando que os gritos dirigidos pelo líder do partido no Senado não os amedrontam. Além disto, ela classifica o ato como “machismo atrasado”.

“Gritos não me amedrontam. O episódio, infelizmente, demonstra que o machismo atrasado ainda resiste às mulheres que assumem posições relevantes na política brasileira. Vou continuar a interlocução com o Congresso com diálogo, serenidade e, sobretudo, com transparência”, disse a ministra ao jornalista Ricardo Noblat.

Além de não pedir desculpas o senador disse que tudo não passou de um mal entendido. “Não houve, de minha parte, nem poderia haver, qualquer grosseria para com a ministra, pela qual sempre tive o maior respeito. […] Lamento se houve algum mal entendido por parte da ministra Flávia Arruda”, disse ele.

Eduardo Braga é conhecido nos bastidores da política pela personalidade forte e por sempre enfrentar mulheres de forma grosseira.