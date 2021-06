Eduardo Braga reconhece que Wilson Lima faz investimento inédito ao levar UTI para o interior do Estado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Eduardo Braga elogiou a descentralização da saúde que o atual governo vem realizando, levando atendimento de média complexidade ao interior, historicamente concentrado em Manaus. A fala foi feita na CPI da Covid do Senado nesta terça-feira (29/6), durante depoimento do deputado estadual Fausto Jr., que foi questionado sobre a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), da qual o parlamentar foi relator.

Fausto Jr. foi duramente criticado pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, quando Fausto falou de pagamento indenizatórios como se fossem ilegais e sinônimo de crime, um dos pontos abordados pela CPI da Saúde da ALE. E apontou os pagamentos indenizatórios realizados durante o Governo Omar.

Como resposta, Omar listou empresas prestadoras de serviços ao Estado e que Fausto teria interesse no pagamento desses fornecedores, o que justificaria, segundo o presidente da CPI, o crescimento patrimonial do deputado estadual, de primeiro mandato, nos últimos anos. Omar disse que a CPI quebrará o sigilo fiscal das empresas que ele diz ter relação com Fausto.

A descentralização elogiada por Braga ocorre com maior intensidade desde 2020, com o investimento do Estado em equipamentos e a implantação de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) nos hospitais dos municípios do interior. E essa preocupação da administração estadual em proporcionar saúde de qualidade à população do interior ganhou força com o projeto Saúde nas Calhas, lançado pelo governador Wilson Lima neste ano.

O Saúde nas Calhas, parte do Programa Saúde Amazonas, vai estruturar as unidades de saúde fora de Manaus e atuar na regionalização de cinco polos: Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga e Tefé. A estimativa é que mais de 1 milhão de pessoas se deslocam do interior para atendimento de saúde na capital, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foco do Saúde nas Calhas.

Além disso, o governo estadual vem destinando recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) às prefeituras para investimentos na saúde. Essa foi a primeira vez que os recursos podem ser utilizados na saúde, com aplicação direta pelos governos municipais.

Neste ano, o Estado já destinou R$ 86,7 milhões do FTI aos municípios. A primeira parcela, de R$ 30 milhões, foi repassada às prefeituras em fevereiro. A segunda transferência, de R$ 20 milhões, foi depositada na conta das prefeituras em março. Neste ano, os repasses em FTI devem totalizar R$ 160 milhões, conforme previsto em lei estadual.

