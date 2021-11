Eduardo Braga se contradiz e não consegue explicar porque foi contra medidas restritivas na pandemia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Querendo ser o novo paladino na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, em Brasília, o senador Eduardo Braga (MDB) entrou em contradição e não conseguiu explicar, porque foi contra as medidas restritivas do Governo do Amazonas para frear a contaminação por Covid-19, adotadas no final do ano passado, dias antes da crise do oxigênio no Amazonas. O político foi entrevistado na rádio BandNews nesta segunda-feira (1º).

“Acho que o isolamento é importante, o distanciamento é importante, mas eu acho que, acima de tudo, a conscientização é fundamental. É preciso ter essa conscientização, mas por outro lado, precisamos ter o equilíbrio de saber de que (sic) as pessoas precisam trabalhar. E para as pessoas poderem trabalhar o que nós temos que fazer? Permitir que trabalhem e quem não cumprir o uso de máscara, o distanciamento etc ser penalizado na forma da lei”, disse inicialmente.

“Portanto, você não precisa, dependendo do nível em que esteja a fase de transmissão, fazer o isolamento total. Quando chegou o momento da crise da pandemia, aí você tem que meter, efetivamente, para não extrapolar a estrutura de saúde do próprio hospital. Se não você tem mais pacientes infectados do que leito hospitalar. O isolamento serve para isso”, desconversou.

Vale lembrar que o senador foi um dos principais defensores da abertura do comércio em Manaus, quando a capital foi atingida pela nova variante do novo coronavírus em dezembro de 2020. Na época, a vacina não tinha chegado ao Amazonas, e a principal forma de prevenir a contaminação pela Covid-19 era o isolamento social. Diante disso, o governador Wilson Lima decretou o fechamento parcial do comércio em Manaus, antes das festas de final de ano.

Braga foi contrário ao fechamento do comércio. Em mensagem publicada em sua página no Facebook, no dia 26 de dezembro, o senador afirmou que não era “hora de fechar o comércio sob pena de prejudicar o empreendedor e principalmente o trabalhador”.

*Com informações da REVISTA CENARIUM