Eduardo Braga tenta construir imagem de defensor da CPI da Covid mas esquece de problemas na saúde do AM quando foi governador

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Apontado como pré-candidato ao governo do Amazonas nas próximas eleições, o senador Eduardo Braga (MDB), usa a CPI da Pandemia como palanque eleitoral e também para vender a imagem de defensor do combate à pandemia e da saúde do Estado, porém, esquece que quando administrou o Amazonas a área da saúde tinha vários problemas.

Continua depois da Publicidade

Em setembro de 2007, quando Eduardo Braga ainda era governador do Estado o Ministério Público reprovou a gestão do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, por apresentar falhas graves durante inspeção.

Em um outro caso, por conta de uma greve de médicos, pacientes do Hospital Adriano Jorge tiveram as cirurgias adiadas por vários meses, além de as máquinas de hemodiálise do Estado serem poucas para os usuários da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Atualmente o senador, usa discurso de paladino na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no combate a todos os problemas da saúde e tenta desqualificar a atual gestão do atual governador Wilson Lima (PSC), seu possível adversário no próximo pleito.

Continua depois da Publicidade

Nesta quarta-feira (9), durante o depoimento do ex-secretário-geral do Ministério da Saúde, coronel Antônio Elcio Franco Filho, Eduardo Braga questionou o depoente para atingir o governo estadual e federal. O senador perguntou para Antônio Elcio se havia recursos federais para municípios e ao Estado do Amazonas.

Vale lembrar que o atual senador Eduardo Braga, que teve R$ 9,4 bilhões para investir em Saúde em seus dois mandatos como governador, pediu no inicio deste ano intervenção federal no Amazonas em razão da crise na saúde alegando ineficiência por parte da atual gestão do governo do Estado para conter o avanço da pandemia.

Continua depois da Publicidade

Segundo site da SES-AM, em seu primeiro ano como governador (2003), Eduardo Braga administrou na pasta da Saúde R$ 740.732.134,68; no segundo ano (2004), R$ 884.731.376; no terceiro ano (2005), R$ 1.016.537.229; no quarto ano (2006), R$ 1.098.139.504; no quinto ano (2007), R$ 1.225.904.747, no sexto ano (2008), R$ 1.206.872.025; no sétimo ano (2009), R$ 1.591.672.061 e no oitavo ano de mandato (2010), R$ 1.705.030.986,81. Porém, não equipou o interior do Estado com leitos de UTI.

*Com informações de O Poder