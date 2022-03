Eduardo Braga tenta ‘surfar’ na onda da conquista de Wilson Lima em defesa da ZFM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Horas depois do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), receber do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), garantia de que o governo vai rever o decreto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), retirando os produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM), o senador Eduardo Braga (MDB) foi para as redes sociais dizer que o mérito é da bancada do Amazonas.

Em vídeo gravado ao lado do senador Plínio Valério (PSDB), Braga afirma que a bancada conseguiu excepcionalizar os produtos com processo produtivo básico aprovado pelo governo federal do decreto de IPI sem nenhuma outra restrição.

“Isso foi uma obra construída por todos nós na política do Amazonas. Deputados federais, senadores da República que juntos conseguimos construir uma solução para os trabalhadores do Amazonas”, frisou Eduardo Braga.

“Essa vitória não tem pai ela é de todos nós”, completou Plínio Valério.

Atuação do Governador

A reunião de Wilson Lima e Bolsonaro aconteceu na tarde de hoje, no Palácio do Planalto, por cerca de uma hora, e nela o governador convidou Bolsonaro para que faça a assinatura do novo decreto em Manaus, o que deve ocorrer ainda neste mês de março. Ele ressaltou que a equipe de técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) e do Cate, juntamente com representantes da indústria, já vem dialogando com a equipe do Ministério da Economia sobre a importância da ZFM para o desenvolvimento regional, a preservação ambiental e, principalmente, geração de emprego e renda.

“Após a reunião com o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tivemos a garantia de que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que têm seu PPB aprovados, não sofrerão essa redução de 25% do IPI, o que garante às empresas instaladas no industrial de Manaus a competitividade necessária para manter os empregos gerados no estado do Amazonas”, disse Lima à saída do Palácio do Planalto.

A equipe de técnicos da Sefaz-AM, liderada pelo titular da pasta, Alex Del Giglio, esteve em reunião com técnicos do Ministério da Economia na terça-feira (08/03), em Brasília, e propôs a revogação da redução das alíquotas de IPI para produtos com Processo Produtivo Básico (PPB) aprovado pelo Governo Federal para a Zona Franca de Manaus, entre outras medidas discutidas. A manutenção das vantagens comparativas da ZFM permite não só manter as mais de 500 indústrias instaladas no PIM, com mais de 100 mil empregos gerados, como também preserva a competitividade do polo para atração de investimentos.