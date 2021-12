Eduardo Braga vira as costas para o povo e apoia fundo eleitoral de até R$ 5,7 bilhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com apoio do senador Eduardo Braga (MDB-AM), o Congresso Nacional derrubou nesta sexta-feira (17) o veto ao fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões no próximo ano. Em agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, havia vetado essa ampliação quando sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. O trecho, antes vetado e agora derrubado, segue para promulgação.

Na Câmara, foram 317 votos a favor da derrubada do veto e 146 contra. No Senado, foram 53 votos pela derrubada e 21 pela manutenção do veto.

Leia mais: Veja como votaram os deputados do Amazonas na retomada do fundão eleitoral de quase R$ 6 bilhões

Dos senadores do Amazonas apenas Eduardo Braga e Plínio Valério, que votou contra a derrubada do veto, estavam presentes na votação. Omar Aziz (PSD) foi se encontrar com o ex-presidente Lula (PT) nesta tarde em São Paulo.