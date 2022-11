Eduardo e Heloísa Bolsonaro veem jogo da Seleção no Catar

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e sua esposa Heloísa Bolsonaro assistiram ao jogo entre Brasil e Suíça diretamente do Catar, no estádio 974, onde se desenrolou a partida. O casal foi registrado pela transmissão da Fifa durante o intervalo.

Na ocasião, Eduardo e Heloísa posavam para uma foto ao lado de um homem vestido com um traje dourado segurando uma réplica da taça do campeonato.

Continua depois da Publicidade

A segunda rodada do grupo G terminou com um placar de 1 a 0 para o Brasil, que venceu a Suíça em uma Copa pela primeira vez e já garantiu sua classificação para as oitavas de final. Com seis pontos, a seleção brasileira é a segunda a classificar-se, logo atrás da França.

De acordo com informações do portal Uol, quem também estava presente no estádio é o cantor Gilberto Gil. No fim de semana, o nome do artista viralizou no Brasil após ele ser hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a partida de quinta (24) contra a Sérvia, cuja partida o Brasil venceu por 2 a 0.

O próximo jogo ocorre na sexta (2) contra Camarões, seleção que, nesta segunda (28), empatou com a Sérvia, em um placar de 3 a 3.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News