Eduardo Suplicy é diagnosticado com Parkinson e inicia tratamento com ‘maconha medicinal’

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), aos 82 anos, revelou que foi diagnosticado com a doença de Parkinson e que está em tratamento com Cannabis, conhecida como “maconha medicinal”. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Suplicy compartilhou sua experiência com a doença e o tratamento que tem seguido.

O diagnóstico da doença de Parkinson foi apresentado pelo médico geriatra Nelson Carvalhares, e os sintomas foram identificados pela neurologista Luana Oliveira, do núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês. Suplicy relatou que começou a notar sintomas como tremores nas mãos, especialmente durante as refeições, além de dores musculares na perna esquerda.

Desde fevereiro deste ano, o deputado estadual tem utilizado a “maconha medicinal” como parte de seu tratamento. Ele destacou que o uso da Cannabis tem contribuído para controlar a dor e fortalecer seus movimentos. Os sintomas da doença de Parkinson incluem tremores, e a condição é degenerativa, afetando o sistema nervoso central.

Suplicy, que foi eleito o deputado estadual mais votado em São Paulo em 2022, com 807 mil votos, já teve uma longa carreira política. Antes de se tornar deputado estadual, foi vereador em São Paulo e cumpriu três mandatos consecutivos como senador, servindo no Congresso Nacional de 1991 a 2015.