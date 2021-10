Eleição suplementar para escolha do novo prefeito de Coari é marcada para o dia 5 de dezembro de 2021

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), confirmou nesta quinta-feira (21), que a eleição suplementar para definir o novo prefeito do município de Coari será realizada no dia 5 de dezembro deste ano.

De acordo com o TRE-AM será divulgado em breve o calendário com as datas desde o início do registro de candidaturas até a diplomação dos eleitos.

Em decisão recente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou sentença que cassou o mandato do ex-prefeito de Coari, Adail Filho (PP), e o tornou inelegível. Com a decisão novas eleições municipais foram determinadas ainda este ano no município, distante 450 km de Manaus.

Até a realização da nova eleição, por determinação da Justiça, quem comanda a cidade é a presidente da Câmara Municipal de Coari, a vereadora Dulce Menezes (MDB), que é tia de Adail Filho.