Eleições 2022: Bolsonaro lidera intenções de votos no AM, aponta Pesquisa EAS Consultoria Estatística

Redação AM POST

A pesquisa de intenção de votos para Presidência da República e Senado Federal no Amazonas para as eleições de 2022, elaborada pela EAS Consultoria Estatística e contratada pela R2 Comunicação, coordenada pelo Professor Edmilson Araújo da Silva, aponta a liderança do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com 40,3% dos votos, quando perguntado em quem votaria para a Presidência se a eleição fosse hoje, contra 34,8% de Lula (PT).

Quando questionado em quem não votaria para Presidência da República, Bolsonaro aparece com 33,7%, Lula com 33,1% e João Dória (PSDB) com 7,2%.

Em relação a única vaga na disputa para o Senado Federal pelo Amazonas, os entrevistados apontaram o tucano Artur Neto (PSDB) com 19,8%, seguido por Coronel Menezes (Patriota) com 17,2% empatados tecnicamente e à frente da economista Rebecca Garcia (sem partido) que aparece com 14,8% e Chico Preto (sem partido) com 9,8%. O atual senador Omar Aziz aparece apenas num modesto 5º lugar com 9,3% das intenções de voto.

Rejeitado

O nome mais rejeitado para o Senado aparece disparado o atual senador Omar Aziz (PSD) com 32,8%, seguido por Artur Neto 18,5%, Rebecca Garcia 7,4% e Chico Preto 5,2%.

O levantamento foi feito entre os dias 8 e 13 de outubro de 2021 com 1.200 entrevistados.