Eleições 2022: Chico Preto cresce em pesquisa para o Senado

Redação AM POST

O pré-candidato ao Senado, Chico Preto, segue avançando na disputa eleitoral com baixa rejeição da população para as intenções a cadeira no Congresso Nacional pelo Amazonas. O político aparece com 14,1% das intenções de voto na pesquisa eleitoral divulgada na última quinta-feira (03/02) pelo Instituto Diário de Pesquisa (IDP).

A pesquisa feita pelo IDP ouviu 1,8 mil eleitores em Manaus e em municípios do interior do Amazonas entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2022. A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 28 de janeiro sob o número de identificação AM-03979/2022.

O levantamento do IDP também aponta forte rejeição dos eleitores no pleito ao senador Omar Aziz, que vai tentar reeleição. Segundo o instituto, o senador é rejeitado por 32,2% dos entrevistados, os quais dizem que não votariam no parlamentar de jeito nenhum.

“Estou procurando mostrar o meu trabalho, as minhas intenções, pretensões, enquanto os meus concorrentes são lembrados por fases ruins que tiveram no governo e por um alto índice de rejeição das pessoas. Acredito que esta eleição para senado, vai ser uma das mais polarizadas da história”, disse Chico ao comentar sobre o pleito.

Chico Preto, também falou sobre a importância do apoio do prefeito de Manaus David Almeida (Avante). “O prefeito David me estendeu a mão e acreditou em mim, esse apoio vai ser fundamental para polarizar essa escolha para o senado, tão importante para Amazonas”, destacou.

Ele já foi pré-candidato ao Senado, em 2018, mas acabou desistindo para compor chapa de David Almeida como candidato a vice-governador. Os dois não chegaram ao segundo turno; a chapa terminou em terceiro lugar com 417.203 votos. Na época, David estava filiado ao PSB, e Chico, ao PMN.