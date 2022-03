Eleições 2022: Governador Wilson Lima se filia ao União Brasil para concorrer a reeleição

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Amazonas, Wilson Lima, se filiou nesta quarta-feira (09/03), ao União Brasil (União), em Brasília. Recebido pelo secretário-geral da legenda, Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM), Wilson Lima destacou a força do União, partido com 78 deputados federais, a maior legenda na Câmara.

“A partir de hoje estou me filiando ao União, para que a gente possa ajudar na construção desse projeto que é um projeto importante para o Brasil e também para o Amazonas. Agradeço também ao PSC, partido que abriu as portas para nosso projeto político, por todo apoio e parceria. Vamos em frente”, declarou. O ex-deputado federal Pauderney Avelino participou da filiação de Wilson Lima.

Wilson Lima se elegeu governador do Amazonas em 2018 pelo Partido Social Cristão (PSC). Segundo ele, o partido segue no arco de alianças da base de sustentação da atual gestão do Governo do Estado.

Com a troca, parlamentares também devem migrar para o partido. A mudança ocorre durante o período conhecido como janela partidária, prazo no qual parlamentares podem trocar de legenda sem perder o mandato.

O União Brasil surgiu da fusão entre o Partido Social Liberal e o Democratas. Em outubro de 2021 as duas agremiações aprovaram a junção e o registro foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro deste ano. O presidente nacional da sigla é Luciano Bivar.

O partido escolhido pelo governador Wilson Lima possui o maior tempo no horário eleitoral, o maior e fortalece sua candidatura à reeleição