Eleições 2022: Lula completa ciclo de encontros com cúpula da extinta CPI da Covid

Redação AM POST*

O ex-presidente Lula (PT) completou um “ciclo” de encontros com os três membros da cúpula da extinta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia desde que o colegiado chegou ao fim, em outubro do ano passado.

Nessa segunda-feira (31), ele esteve com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e com filho dele, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB). A reunião, porém, chamou a atenção pelo fato de que o partido do parlamentar, o MDB, já tem a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como possível candidata ao Palácio do Planalto, o que pode indicar uma mudança de rumo no plano emedebista.

O primeiro membro do comando da extinta comissão a encontrar-se com Lula foi justamente o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), cuja reunião com o petista aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o ex-presidente da CPI disse que o encontro teve como objetivo falar do “cenário nacional atual”. Os dois devem concorrer ao próximo pleito e já caminharam juntos em 2010.

Já o vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), encontrou Lula no dia 21 de janeiro deste ano, em São Paulo, segundo publicação do parlamentar nas redes sociais. Na publicação, Randolfe falou em “unir forças em favor do povo brasileiro”. Recentemente, Lula convidou Randolfe para participar de sua campanha presidencial.

*Com informações do Pleno.News