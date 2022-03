Eleições 2022: Pauderney Avelino confirma apoio de David Almeida a chapa de Wilson Lima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A confirmação de que o prefeito de Manaus David Almeida (Avante) vai apoiar a reeleição do governador Wilson Lima foi feita neste sábado (26) pelo Presidente estadual do União Brasil, Pauderney Avelino, em megaevento da legenda.

“Quero agradecer ao prefeito David Almeida que vai estar junto, aliás, vai continuar junto nessa chapa do Wilson governador. O Wilson demonstrou ter muita resiliência. A sua humildade é uma coisa que cativa a todos que o conhecem. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, por dizerem sim ao convite do União Brasil. Nós não estamos dando a largada à campanha, nós estamos construindo o maior partido do Amazonas”, afirmou Avelino.

O governador também ganha o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade, anunciou que deixa a presidência estadual do Partido Verde (PV) para se filiar ao União Brasil.

“Sou o atual presidente estadual do PV e hoje estou me desligando dessa sigla partidária, pela qual sou muito grato, e vou ingressar no União Brasil porque acredito no projeto e acredito no governador Wilson Lima”, afirmou Cidade.

Wilson Lima oficializou sua filiação ao União Brasil e criticou ataques da “velha política” contra sua gestão. “Se uniram para me atacar e inviabilizar o nosso governo, mas nenhum deles enfrentou a maior pandemia e cheia de todos os tempos. Nunca imaginei que a velha politica ia me atacar nos momentos mais difíceis”, disse.

Wilson Lima também reforçou compromisso com Amazonas . “Hoje é um dia muito feliz, um dia muito importante, por que se inicia, no estado do Amazonas, a caminhada do União Brasil que é o maior partido do Brasil e do Estado. Eu quero continuar trabalhando, assim como eu venho fazendo. Estou muito dedicado na melhoria das pessoas do Amazonas ”, destacou.