Eleições 2022: Pesquisa aponta crescimento de Wilson Lima entre eleitores

O governador do Amazonas Wilson Lima (PSC), pré-candidato a reeleição, vem crescendo entre os eleitores amazonenses enquanto que o senador Eduardo Braga (MDB), também pré-candidato, só cai na preferência do eleitorado, conforme mostra levantamento para as eleições de 2022 feito pelo Direto ao Ponto Pesquisas, empresa especializada em Pesquisa de Mercado e Opinião, realizado entre os 17 e 21 de novembro em Manaus.

Os números coletados apontam Amazonino com 34,5% das intenções de voto para o Governo do Amazonas, seguido de Braga com 12,6% e Wilson com 9%.

Eduardo Braga que no mês de outubro, aparecia com 15% da intenção de voos em outras pesquisas, no levantamento do Direto ao Ponto caiu para 12,6%.

Os números da pesquisa também comprovam que ao contrário de Braga, Wilson Lima vem conseguindo transformar as ações de sua administração no executivo estadual em números eleitorais positivos. Na pesquisa ele apresenta uma ligeira recuperação e soma 9%, dois pontos a mais do que os números apresentados em outubro.

O governador tem intensificado ações na capital e no interior, tais como o Auxílio Permanente, ações sociais e obras de infraestrutura.

Pelos números da pesquisa e levando em consideração a movimentação dos candidatos, a tendência é que o próximo pleito repita o mesmo feito das eleições de 2018 com segundo turno entre Amazonino e Wilson Lima.

Veja a pesquisa na íntegra: DIRETO-AO-PONTO-PESQUISAS_NOV.2021-1